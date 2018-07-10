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«Чуть не умер»: Прилепин пожаловался на ужасную жизнь на Донбассе

10.07.2018 12:58
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«Чуть не умер»: Прилепин пожаловался на ужасную жизнь на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе, вернулся в Россию и заявил о том, что чуть не умер.
Как информирует replyua.net со ссылкой на RT, Прилепин рассказал, что у него случился приступ сразу после возвращения в Москву.
Кроме того, он признался, что за то время, пока воевал на востоке Украины, физически и морально постарел. В то же время он уверяет, что если вдруг на Донбассе ситуация снова обострится, он быстро соберется и вернется туда, чтобы воевать.
«Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса», - рассказал Прилепин.



Теги: Донбасс, жизнь, жалоба, Захар Прилепин
 
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