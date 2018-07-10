Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ещё один «командир ДНР» срочно уезжает в РФ

10.07.2018 08:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ещё один «командир ДНР» срочно уезжает в РФ

Известный пропагандист «ДНР», российский писатель и «командир батальона» Захар Прилепин покидает свой «пост» и уезжает в РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Известный пропагандист боевиков «ДНР», российский писатель и «командир батальона» Захар Прилепин заявил, что «уходит с поста» и возвращается в РФ – «слишком много дел накопилось». Вот что Прилепин написал на своей странице в соцсети: «Наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы—ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; наступления не будет, а в России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира».
Некоторое время назад убыл «на лечение» наемник Деян Берич, больше известный, как «Деки».
Жители временно оккупированных территорий уже окрестили такие «срочные отъезды» по «уважительным причинам» «крысиными бегами».

Вот что жители временно оккупированной части донетчины пишут в соцсетях:

«Вот и Прилепин почуял перемены и валит из «батальона»… Крысы побежали с тонущего корабля «Правительство Захарченко»… А эта крыса не чует, она знает, что пора бежать»,
«Сначала уехал Деки, теперь уезжает Прилепин, что то намечается?».



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко, соцсети, Захар Прилепин, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх