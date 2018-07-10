«Люди, ау!»: житель Горловки снял пустынный «5-й» квартал

10.07.2018 12:31

Житель оккупированной Горловки обнародовал фото и видео многолюдного до войны «5-го» квартала.

В комментарии к он пишет: «Видео снято 9 июля. Понедельник. Примерно полдень. Время не самое многолюдное. Видео для тех, кто уехал и скучает. Крымские чебуреки, танк в детском саду, мальчишки, играющие в футбол и «Париж».

Источник ДонПресс