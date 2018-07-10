На Донбассе 12 пляжей опасны для купания (список)

10.07.2018 20:58

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список пляжей и рекреационных зон, не рекомендованных для купания.

Об этом сообщает пресс-центр МЗУ.

Исследования воды проводились Центром общественного здоровья МЗУ с 22 июня по 5 июля. Данный список охватывает все регионы Украины. Из 114 пляжей 12 находятся на территории Донбасса.

Из Донецкой области опасными оказались 3 городских пляжа Мариуполя у Азовского моря - «Левобережный», «Центральный» и «Песчаный».

В Луганской области плохих пляжей оказалось больше — 9. Это пляж озера возле завода «Пролетарий» (ул. Героев Сталинграда, Лисичанск), городские пляжи озёр Парковое и Чистое (Северодонецк), пляж базы отдыха «У озера Кривенькое» (пгт. Сиротино, Северодонецк), зона рекреации у р. Красная (Кременная), городской пляж озера Песочное (Рубежное) и зона рекреации у р. Деркул (пгт. Беловодск).

Источник Трибун.