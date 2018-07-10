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"Решили спрятать нищету за цветами", - жители "ДНР" возмущены "замыливанием" глаз со стороны "властей"
В то же время в населенных пунктах рушатся дома и разбиты дороги. Жители оккупированных территорий возмущены действиями местных оккупационных "властей". Они говорят о том, что сейчас на подконтрольных террористам территориях царит атмосфера СССР, где отсталость выдают за стабильность.
Они отвлекают внимание людей от важных проблем мнимыми достижениями. И в буквальном смысле прячут нищету и разруху за цветами, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой "Донецкие НОВОСТИ".
В частности, жителей оккупированных Донецкой области возмутило то, что работники коммунальной службы высаживают клумбы в форме слов "Донецк город-герой", в то время как в регионе царит разруха. Например, жители поселка шахты "Октябрьская" заметили, что половина домов в населенном пункте до сих пор стоят разрушенными. А чинить их даже не собираются.
Разумеется, облагораживание территорий в мирное время - полезное и красивое занятие. Но не тогда, когда регион страдает от руин и нищеты. "Власти" придумывают мнимо важные события типа сокращения комендантского часа или выпуска марок с ликвидированными боевиками, тогда как действительно важные проблемы остаются на последнем плане.
Теги: Донецк, Донбасс, цветы, город, нищета, посадка, оккупация, коммунальщики, ДНР, боевики
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