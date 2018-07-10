"Ру**кие пришли защищать, а русскоговорящие бегут подальше", - очевидец о том, как Россия "освободила" Луганское

10.07.2018 08:33

Жизнь в оккупированном Донецке может показаться "раем" в сравнении с тем, как живут люди даже в не очень отдаленных от "столицы республики" селах. Блогер Фашик Донецкий рассказал о своем посещении села Луганское Марьинского района, граничащего с Донецком.

На блокпосту при въезде в село дежурят россияне, в чем невозможно ошибиться (специфические говор, снаряжение), и чего не могут заметить только сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ. Для остальных же это очевидно, передает "Диалог.UA".

С начала оккупации население деревни сократилось более чем втрое. "Русские приехали защищать, а русскоговорящие уезжают и дома бросают", - отмечает блогер. Причина бегства людей проста: жить в селе опасно, так как оно - плацдарм для ведения российскими оккупантами боевых действий, а заодно - декорация для российских СМИ.

Огневые точки размещаются или возле жилых домов, или возле электроподстанции. Чтоб потом пропагандисты могли рассказывать об "украинской агрессии против мирных жителей" и об "уничтожении инфраструктуры". "Скажу честно, я думал, что оккупированный рф Луганск - это полный треш и ад по сравнению с Донецком. Но я ошибался и очень сильно", - делится дончанин.

Качество жизни в Луганском, где остались те, кому некуда деваться, - хуже некуда. Медучреждения в селе нет, связь и свет час от часу не легче, работает единственный продуктовый магазин со скудным ассортиментом, транспортное сообщение с Донецком - автобус, ездящий раз в три часа. К этому можно добавить комендантский час, начинающийся с 20 часов.

На жалобы жителей села оккупанты реагируют крайне агрессивно, могут и избить жалобщика, даже угрожают расстрелять "вражеских агитаторов и паникеров". "Глава" местного сельсовета живет в оккупированном Донецке и в селе бывает в лучшем случае раз в неделю. Да и село ему интересно только как возможность списывать деньги "на восстановление".

Блогер отмечает, что ситуация в Луганском - превосходная иллюстрация того, чем является реальный, а не лубочно-балалаечный "русский мир". "Цивильные жители села Луганское ну очень рады, что защищают от гей-парадов танками: танки приехали, отстрелялись от жилых домов, уехали. Прилетела ответка со звезды смерти, русские журналисты приехали, сняли сюжетик о зверствах Хунты, уехали. Су*а, не жизнь, а сказка.

Теперь я понял, почему весь Киев и Париж пестрят объявлениями типу - меняю дом с мебелью на уютный домик в дыныры, согласен доплатить 2 сумки денег сверху", - едко подмечает блогер. "Мораль: вот такой русский мир на самом деле, без прикрас и дебилов с балалайками. Чем будете крыть, ватаны? Докажите, что в селе Луганское, которое под орками, почти Нью-Йорк. Жду", - резюмирует житель оккупированного Донецка.