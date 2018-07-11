На Мариупольском направлении «горячо»: боевики бьют из гранатометов

11.07.2018 10:00

За минувшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших среди украинских военных нет.

Так, на Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях наблюдалась незначительная враждебная активность. Оккупанты трижды обстреляли позиции военных в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На Донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Авдеевки и Опытного.

Кроме того, 5 раз нарушили режим прекращения огня из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на Светлодарском и Донецком направлениях. Противник обстреливал позиции ВСУ у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

В то же время, самой горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении, где противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на ответный огонь. Огневому воздействию подверглись позиции ООС у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

Источник: https://donpress.com