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На Мариупольском направлении «горячо»: боевики бьют из гранатометов
За минувшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших среди украинских военных нет.
Так, на Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях наблюдалась незначительная враждебная активность. Оккупанты трижды обстреляли позиции военных в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.
На Донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Авдеевки и Опытного.
Кроме того, 5 раз нарушили режим прекращения огня из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на Светлодарском и Донецком направлениях. Противник обстреливал позиции ВСУ у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.
В то же время, самой горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении, где противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на ответный огонь. Огневому воздействию подверглись позиции ООС у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, ВСУ, обстрелы, ООС
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