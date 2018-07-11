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Оккупационная власть Макеевки пересчитала пустующее жилье и разыскивает владельцев
Администрация Макеевки, подконтрольная боевикам «ДНР», произвела подсчет пустующего жилья. Соответствующие цифры опубликованы на сайте администрации.
По сведениям районных администраций и управления жилищно-коммунального хозяйства, всего в городе обнаружено 931 пустующее помещение, из них 384 — в муниципальной собственности, 547 — в частной.
В августе 2015 «глава» администрации оккупированной Макеевки сделал распоряжение «О предоставлении справок о свободности на освободившиеся жилые помещения коммунальной (муниципальной) формы собственности».
В соответствии с «распоряжением», сведения о пустующем жилье в обязательном порядке должны поступать в администрацию в виде справок о свободности с приложением актов обследования технического состояния этих жилых помещений. Эту информацию обязаны предоставить обслуживающие предприятия в течение 10 дней после освобождения жилья нанимателем и членами его семьи.
Право на жилье наниматель сохраняет за собой в течение 6 месяцев отсутствия, однако, может утратить это право, если так решит «суд ДНР».
Оккупационная власть Макеевки занимается не только выявлением пустующих помещений, но и разыскивает собственников и нанимателей для взимания коммунальных платежей.
В то же время, правительство Украины «заморозило» оплату коммунальных услуг для жителей оккупированных населенных пунктов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, оккупация, ДНР
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