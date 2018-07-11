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Оккупанты нарушают режим тишины и «бомбят» украинских военнослужащих
Несмотря на «хлебное перемирие» военные действия не утихают. Правда теперь они перешли в плоскость пропаганды. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.
Свою деятельность на луганском направлении развернули подразделения радиоэлектронной разведки и борьбы российско-оккупационных войск. Вот уже несколько дней подряд украинских военнослужащих в районе Крымского «бомбят» SMS-сообщениями.
«Солдаты ВСУ разворачивайте наступление на Киев — пока Киев не уничтожил Вас!» — пишут специалисты-террористы.
«Этого не будет. И не будет никогда! Мы просто смеемся над ними да и все», — говорит Анатолий, один из защитников Крымского.
Бойцы рассказали, что с началом перемирия беспощадные обстрелы действительно прекратились. Это время военнослужащие используют для усовершенствования своих укреплений, чтобы обезопасить личный состав.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, перемирие, военнослужащий, обстрелы
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