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После «хлебного перемирия» на Донбассе интенсивность обстрелов уменьшилась на 80%
Согласно предоставленным статистическим данным ОБСЕ, ситуация с интенсивностью обстрелов на Донбассе значительно улучшилась. В частности, речь идёт о том, что после принятия «хлебного перемирия» частота обстрелов упала почти на 80% в сравнении с аналогичным периодом. Тем не менее, военная активность, проявляющаяся местами (от одной территории к другой), продолжает давать о себе знать.
Как информирует replyua.net, о текущем положении дел на оккупированной территории рассказала пресс-секретарь представителя Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Согласно предоставленному отчёту, ситуация с безопасностью на территории Донбасса существенно улучшилась в сравнении с аналогичным анализируемым периодом. Тем не менее, как отмечает Олифер, режим прекращения огня ещё ни разу не был полностью соблюдён боевиками. Активность военных продолжается местами: иногда в посёлках, иногда на отдалённых территориях. Сейчас выделены две наиболее горячих точки – Петровское и Золотое. Также на встрече в Минске было подчеркнуто, что тревогу должен вызвать факт недавнего укрепления минометных и пулеметных позиций. Украинская сторона добавила, что вопрос соблюдения Минских договоренностей остается главным условием для прекращения обстрела на территории Донбасса. Отметим, что на переговорах также заявлено: ДФС, которая постоянно терпит обстрелы со стороны боевиков и приостанавливает свою работу, должна остаться на территории Украины.
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, обстрелы, ООС
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