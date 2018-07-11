В «ДНР» пригрозили взять штурмом Киев и провести военный парад во Львове

11.07.2018 12:46

Террористы подконтрольной России «ДНР» открыто пригрозили Украине совершить финальное наступление, в результате которого они намерены получить полную победу и организовать парад не только в столице Украины Киеве, но также и во Львове.

Как передает replyua.net, на одном из сепаратистских каналов оккупантов появилось видео интервью с террористом, представляющим подразделение «Пятнашка». Он утверждает, что в течение четырех лет войны на Донбассе от боевых действий все устали, однако наемник хочет завершить военные действия победой "ДНР" в результате наступления на Украину.

Кроме того, наемник по имени Стас надеется провести победный парад непосредственно в Киеве. А уже после этого боевики «ДНР» грозятся совершить «захват» Нью-Йорка и парад на Манхэттене. В то же время, минимальной задачей террорист ставит для себя наступление вплоть до западных границ Украины и захват Львова.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей посмеялись над планами Стаса.