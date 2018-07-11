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В Минске обсудили восстановление мобильной связи в «ЛДНР»
11.07.2018 20:26
Сегодня в Минске на заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы принял участие представитель компании «Водафон Украина»
Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что представитель компании озвучил приоритетные направления поддержки мобильной связи, которой пользуются жители ОРДЛО.
Олифер сообщила: «Речь идет о проведении международного аудита оборудования компании на территории ОРДЛО; предоставлении гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на территории ОРДЛО; возврате оборудования компании».
По ее словам, подгруппа по гуманитарным вопросам соберется на заседание в Минске 25 июля.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Минск, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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