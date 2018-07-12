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Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО
Власти Российской Федерации несут полную ответственность за напряженную ситуация на Востоке Украины из-за вооруженного конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление по конфликту на Донбассе во время совместного брифинга с Петром Порошенко в Брюсселе, передает "Диалог.UA".
"НАТО сохраняет прочную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией", - заявил Столтенберг. Кроме того, генсек особенно акцентировал внимание на том, что на Донбассе не выполненяются минские соглашения.
"На Востоке Украины ситуация остается серьезной с ежедневным нарушением режима тишины и прав человека... Россия несет особую ответственность. Она должна отвести свои войска и остановить поддержку боевиков в Украине", - заключил он.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Брюссель, НАТО, армия, боевики, Порошенко, РФ
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- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение14:32
- Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО14:11
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