Главная / Новости / Донецкая область / Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение
Последние новости раздела
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Порошенко назвал число жизней, которое могут спасти миротворцы ООН на Донбассе21:15
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
- На Донбассе существует угроза радиоактивного отравления питьевой воды19:11
Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение
12.07.2018 14:32
Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке вспышка инфекционных заболеваний. Большое количество боевиков сегодня доставлено в областное инфекционное отделение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке наблюдается вспышка инфекционных заболеваний. По сообщению дончан большое количество боевиков сегодня утром привезли в областное инфекционное отделение.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«ФБ Донецк 10.00 На Постышева стоит пустой Урал (в треугольник 13), толпа орков возле 1 гор. больницы ==== Захворали?»,
«Д…я напала? Там таки областная инфекцонная....»,
«Если там областная инфекционная… то выводы невеселые. Совсем невеселые».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, инфекция, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты, заболевания
Читайте также:
- "Страх и отчаяние в глазах", - Горловчане говорят об упаднических настроениях среди оккупантов
- Десант ВСУ нанес мощный удар по позициям "ДНР": шквальным огнем, разбит блиндаж. ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- Боевики «ДНР» «паркуют» боевую технику во дворах домов
- Российские оккупанты в Донецке празднуют 1 мая
- «МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Порошенко назвал число жизней, которое могут спасти миротворцы ООН на Донбассе21:15
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
- На Донбассе существует угроза радиоактивного отравления питьевой воды19:11
- Украину накроют грозы и шквальный ветер12:10
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Медреформа в Украине: как бесплатно лечиться у частного врача11:20
- Кумиры 80-х заподозрили Олега Винника в плагиате11:10
- Омелян рассказал о впечатляющих убытках Украины от Крымского моста11:03
- Миротворцы на Донбассе: Порошенко обсудил вопрос с Макроном10:45
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Спешите в обменники: доллар готовит резкий разворот, такого давно не было10:14
- На китаянку напал "пьяный краб" (ВИДЕО)10:00
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- Камень преткновения, – правозащитница о ситуации с пенсиями переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса