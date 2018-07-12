Бывший офицер «армии ДНР» поделился ценной информацией о присутствии РФ на Донбассе

12.07.2018 08:25

Владимир Бакланов — бывший участник так называемой «ДНР», воспользовавшийся программой СБУ «На тебе чекають вдома». Сегодня он тесно сотрудничает со Службой безопасности Украины. В интервью журналистам «Прямого» он рассказал о некоторых особенностях террористической организации.

По словам Владимира, в руководстве 7-й бригады, где он служил, были кадровые офицеры РФ.

«Это российские кадровые офицеры, присланные оттуда. Там проводится специальная операция — они там увольняются и приезжают сюда. Они остаются кадровыми военнослужащими по моменту прибытия назад. Им считается стаж, идет постоянная зарплата — они ездят ее получают. Рапорт об увольнении — это формальность», — рассказал он.

Также Владимир, который занимал должность заместителя комбрига по вооружению, рассказал о поставках оружия с территории России.

«Россия поставляет от 80 до 95 процентов и даже больше, по некоторым показателям. Это российское вооружение советского производства… Танки Т-64 сняты с вооружения армии РФ, но они поставляются в «ДНР», — сообщил Владимир Бакланов.

«Это техника однородная в огромных количествах… Это получается, что украинские войска сдаются бригадами, чтобы получить такую же технику для „ДНР“ и „ЛНР“. Количество танков 200−300», — добавил он.

Источник ДонПресс