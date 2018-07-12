Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ

12.07.2018 11:12

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей боятся протестовать, несмотря на то что они против агрессии РФ и "Л/ДНР". Специальный представитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что жители временно оккупированного Донбасса уже далеко не рады приходу "русского мира", передает "Диалог.UA".

"Народные республики несвободные общества, в которых люди могут сами выбирать своих лидеров и т. д. То что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Разочарование практически у всех", - уверен Волкер. По его словам, местное население разочаровано не только местными сепаратистами, но также и их кураторами из Российской Федерации. Также Волкер добавил, что жители оккупированных территорий Донбасса недовольны "Л/ДНР", так как мирная жизнь закончилась именно с вторжением РФ в Украину.