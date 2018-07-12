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На блокпосту «ДНР» под Горловкой люди стоят в огромной луже и угольной пыли
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которым приходится проезжать через блокпост боевиков «ДНР» под Горловкой постоянно оказываются в ужасных условиях, пока пересекают блокпост.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
После «модернизации» блокпоста «ДНР» под временно оккупированной Горловкой, люди, оказавшиеся на блокпосту, попадают в страшные условия. Коридор, который люди прозвали кто «загоном», а кто «коридором смерти», не спасает ни от жары, ни от непогоды. Кроме того, под ногами у людей не асфальтовое покрытие или щебень, а угольная пыль.
Вот что рассказывают те, кто оказался во время дождя на блокпосту:
«Приехала в 15.00 с Бахмута. Пеших не было в обе стороны. На Днр посту стояли в воде, дождь, гроза — навес не спасает, слива нет и люди стоят в воде. Чтоб подойти к окошку, надо пройти по огромной луже, еще и насыпь с угля, а не с щебенки. Ноги все черные»,
«На Днр сегодня быстро пропускали и туда и обратно. Только бы покрытие нормальное сделали на посту, чтоб не стоять в угольной пыле и воде».
Кроме того, боевики «ДНР» усилили «контроль» и запрещают людям провозить продукты с территории, подконтрольной Украине:
«#Горловка дырявые уже на блокпостах при въезде дважды осматривают вещи. Ищут не только свинину, но и молочку, творог. Я думаю, чтобы не провозили качественный товар с Украины, а жрали их дермовый «бялоруский и расисткий»)».
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Горловка, уголь, пыль, блокпост, ДНР, продукты
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