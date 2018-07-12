От артиллерии оккупанта не останется ничего: ООС под носом у врага отстрелялись "Шмелями"

12.07.2018 08:47

Бойцы Операции объединенных сил прямо у линии фронта провели боевые стрельбы из ручного пехотного огнемета "Шмель". Пресс-служба штаба ООС в Facebook поделилась впечатляющими кадрами мощи украинских войск, передает "Диалог.UA".

В среду, 11 июля, около 20 огнеметчиков ООС оттачивали мастерство работы с 93-мм РПО "Шмель". Учения состоялись практически под носом у оккупанта, чтобы не выдергивать бойцов из позиций.

Под бдительным надзором экспертов-инструкторов бойцы отстрелялись по условным целям. Военные показали впечатляющие результаты - процент попадания превысил 80%. "Результаты впечатляющие! Мишень обволакивает море огня! Если бы на ее месте была реальная машина со вражеским составом, думаю, там бы не осталось ничего", - поделился впечатлениями один из бойцов.

Стоит отметить, что "Шмели" предназначены для уничтожения огневых точек и бронетехники врага как на открытой местности, так и в помещениях. Они советского производства и долгое время находились в консервации. Однако после вторжения России их пришлось брать в бой, предварительно модернизировав.

"Ничем не уступают 122 и 152-мм снарядам", - заверили в ООС, уточнив, что не только броневики врага, но и его укрепрайоны теперь в серьезной опасности. "Шмели" будут "жалить" оккупанта до тех пор, пока бойцам не поступят уже современные реактивные пехотные огнеметы РПГ-16.