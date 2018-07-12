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"Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"

12.07.2018 07:52
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"Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"

На Донбассе, оккупированном российской гибридной армией, замечены новые артиллерийские установки, которыми враг планирует отбиться от американских "Джавелинов".

О новом российском вооружении на Донбассе сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, передает ЛентаUA.net. Стоит отметить, что несколько месяцев назад США предоставили ВСУ свои противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin). Это очень напугало Москву, которая в агрессии против Украины делает упор именно на танковые подразделения. Россияне сейчас активно вооружают группировки своих войск на Донбассе. В частности, у бригад "ДНР" уже появились по 2 - 3 противотанковых комплекса "Штурм-С", который россияне называют "русским ответом Джавелинам". Важно отметить, что этих 130-мм российских установок нет и не было на вооружении ВСУ. По данным Тымчук, Москва намерена оснастить 6 - 8 единицами "Штурм-С" все танковые бригады "ДНР".



Теги: Донбасс, оружие, перемирие, ответ, ДНР
 
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