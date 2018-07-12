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Полная ликвидация! Боевики "ДНР" нарвались на украинских военных в районе Донецка и были уничтожены

12.07.2018 08:01
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Полная ликвидация! Боевики "ДНР" нарвались на украинских военных в районе Донецка и были уничтожены

Украинскими военными были обнаружены боевики недалеко от укреплений 56-й ОМБр, после чего солдаты ВСУ расстреляли двоих террористов. Об этом на странице в Facebook сообщила организация "Повернись живим", передает "Диалог.UA".

Ранее глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж подтвердил слова представителя Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который утверждает, что страна-агрессор хочет использовать Беларусь для вторжения на украинскую территорию. Сообщается, что боевики ночью приближались к позициям украинских военных и передвигались недалеко от укреплений 56-й ОМБр. Солдаты рассказали, что террористы даже не пригибались во время передвижения. Была дана команда на открытие огня - двое боевиков рухнули на землю. Остальные спрятались в укрытие и на протяжении некоторого времени безрезультатно пытались оттянуть мертвые тела. Уже на следующий день во время затишья оккупантов забрали с гуманитарной миссией. Украинские военные конфисковали у мертвых боеприпасы и автоматы.



Теги: Донецк, Донбасс, ликвидация, ДНР
 
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