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Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"

12.07.2018 17:32
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Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"

В России заявили, что поездки фейковых "чиновников" "ДНР" на территорию, подконтрольную Украине, наносят урон "имиджу" "республики", поэтому лица, их совершающие, должны либо прекратить посещение родственников, либо же немедленно быть уволены.

По данным информированных источников, такое экстренное распоряжение пришло Захарченко днями из Москвы, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, в РФ сильно возмущены, что Захарченко неэффективно проводит разъяснительную работу среди своих "подчиненных", которые систематически посещают территорию "вражеского" государства. Главному донецкому террористу якобы пригрозили даже отставкой. Теперь кураторы "республики" будут тщательнее следить за всеми передвижениями "служащих" в "ДНР", и в случае непослушания этих людей ждут большие проблемы, причем связанные не только с увольнением.

Более того, в "ДНР" планируют снова издать "указ", запрещающий "госслужащим", работникам "органов МВД, МГБ" и пр. посещать родственников в Украине. "Спецслужбы России поясняют данное распоряжение тем, что данные лица в ОРДО могут заниматься разведывательно-подрывной деятельностью по заданию украинских спецслужб", - рассказал источник. Добавим, на блокпосту боевиков под Горловкой задержана приехавшая из Украины в "ДНР" семья.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, МВД, указ, родственник, ДНР, Захарченко, МГБ, РФ
 
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