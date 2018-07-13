Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть

13.07.2018 14:03

Известный украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк на своей странице в социальной сети Facebook высказал мнение относительно будущего рушащихся псевдореспублик «ЛДНР», которые получали финансирование и военную помощь от России, о чем пишет replyua.net.



Так, журналист отметил, что отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из «ДНР» свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами. Кроме того, этот факт также является и сигналом того, что Москва постепенно перестает вливать деньги в свой сепаратистский проект на востоке Украины. В частности, Цимбалюк заявил: «Всем известно, кто бежит с корабля первым. Но здесь не о крысах. Корабль не тонет. Пока не тонет, но интенсивно гниет. Возвращение в Москву российского боевика Евгения Прилепина свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину «русского мира»… Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать еще старательней вид, что ничего не происходит».



Помимо прочего Цимбалюк уточнил, что новостью о прекращении Прилепиным своей «боевой» деятельности власти страны-агрессора, помимо всего прочего, попытались отвлечь внимание своего народа от рекордного повышения пенсионного возраста.