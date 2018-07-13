- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть
Известный украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк на своей странице в социальной сети Facebook высказал мнение относительно будущего рушащихся псевдореспублик «ЛДНР», которые получали финансирование и военную помощь от России, о чем пишет replyua.net.
Так, журналист отметил, что отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из «ДНР» свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами. Кроме того, этот факт также является и сигналом того, что Москва постепенно перестает вливать деньги в свой сепаратистский проект на востоке Украины. В частности, Цимбалюк заявил: «Всем известно, кто бежит с корабля первым. Но здесь не о крысах. Корабль не тонет. Пока не тонет, но интенсивно гниет. Возвращение в Москву российского боевика Евгения Прилепина свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину «русского мира»… Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать еще старательней вид, что ничего не происходит».
Помимо прочего Цимбалюк уточнил, что новостью о прекращении Прилепиным своей «боевой» деятельности власти страны-агрессора, помимо всего прочего, попытались отвлечь внимание своего народа от рекордного повышения пенсионного возраста.
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- "Русский мир": некоторые подразделения боевиков не подчиняются ни "руководству республик", ни российским кураторам - Тука
- "Плана "Б" не существует, Минские договоренности- спасение для Украины" - Кремль активно пытается втолкнуть охваченные войной "ЛДНР" Киеву
- Для боевиков выход один: рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой - Фашик Донецкий
- Между Гиркиным-Стрелковым и Кремлем началась война
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Появились первые кадры "чернопятничного" солнечного затмения14:45
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Ананаси лікують опіки14:16
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Украину накроет дождями с градом и шквалами13:49
- Гройсман о цене на газ: Мы ищем компромиссные варианты с МВФ. Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? 13:37
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики12:55
- В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших12:40
- Война в Азовском море: ФСБ России задержали еще 2 торговых судна, - журналист12:27
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"