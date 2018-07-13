Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»

13.07.2018 09:50

Экс- главарь батальона боевиков «ДНР», российский писатель Захар Прилепин уехал из ОРДО в Россию для участия в кампании кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина.

Так, Прилепин сообщил: «Мне пришлось уйти. Появились другие задачи, как в Донецке, так и в Москве. Совместить их с работой в ополчении оказалось сложно. Что касается обстановки, то батальон существует более двух лет и полноценно продолжает функционировать».

По его словам, принадлежащий ему благотворительный фонд много помогал местным жителям, занимался гуманитарными вопросами с 2014 года, особенно во время торговой блокады.

При этом он уточнил, что хочет написать книгу о своем пребывании на Донбассе.

Источник: https://donpress.com