В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН

13.07.2018 18:45

Оккупационная «власть ДНР» выступила против привлечения НАТО к вопросу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

«Полпред ДНР» в Контактной группе в Минске Денис Пушилин отмечает: «Донбасс негативно к этому относится. Наша позиция по миротворцам не меняется».

Источник: https://donpress.com