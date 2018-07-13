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Архив - Донецкая область

В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН

13.07.2018 18:45
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В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН

Оккупационная «власть ДНР» выступила против привлечения НАТО к вопросу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

«Полпред ДНР» в Контактной группе в Минске Денис Пушилин отмечает: «Донбасс негативно к этому относится. Наша позиция по миротворцам не меняется».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ООН, ДНР, миротворцы
 
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