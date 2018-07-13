Жители ОРДО сообщают о дефиците некоторых продуктов

13.07.2018 16:55

На оккупированной территории Донецкой области сейчас наблюдается дефицит некоторых продуктов питания.

На данный момент в магазинах «ДНР» есть проблемы с наличием куриных яиц, мяса птиц и сахара. Местные жители в социальных сетях сообщают, что в фирменных магазинах Шахтерской птицефабрики наблюдается дефицит яиц, которые продаются только в утреннее время суток, а после обеда их сложно найти на прилавках магазинов.

Кроме того, в торговых точках Шахтерской Птицефабрики было введено ограничение на покупку куриных тушек, покупателям разрешено приобретать только по 2 штуки в руки.

Так, одна дончанка отмечает: «В течение недели не могу купить яйца в магазинах Шахтерской ПФ. Все время не успеваю — когда прихожу, их уже нет. То они только по 2 тушки в руки продают, то теперь яйца дефицит. Кстати, сахар тоже проблемно купить. Обошла несколько магазинов и только в одном смогла купить мешок сахара».

Источник: https://donpress.com