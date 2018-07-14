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Есть немалые шансы, что война может закончиться быстро - Наев
Командующий Объединенных сил Сергей Наев пока не видит признаков эскалации конфликта на Донбассе со стороны России и верит, что война может завершиться быстро.
Об этом он сказал в интервью газете "Высокий замок".
Комментируя предположение, что после Чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин может пойти на очередное обострение на востоке или полномасштабное вторжение, Наев сказал: "Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу".
"Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель – оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", – отметил он.
"Но сам Путин не понимает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства", – добавил командующий ОС.
"Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", – считает Наев.
На вопрос, надолго ли затянется конфликт в ОРДЛО или есть шансы, что война может быстро закончиться, командующий Объединенных сил ответил:
"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро".
Как известно, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с весны 2014 года и привел к выходу из-под контроля Киева части территории. Россия поддерживает боевиков.
Источник 62.
Теги: Донбасс, война, конец, Наев
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