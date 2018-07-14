На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину

14.07.2018 22:31

В рядах российско-оккупационных войск на Донбассе увеличилось количество небоевых потерь после того, как была введена практика "несогласованного" минирования местности.

Об этом говорится в оперативной сводке Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, передает segodnya.ua.

Так, украинские разведчики сообщили, что командование боевиков проводит мероприятия, чтобы снизить количество подобных потерь. В частности, у создаются специальные команды для проверок местности в районах, где планируется размещение подразделений оккупационных войск.

В Минобороны также отметили, что постоянное наращивание оккупантами площади минных заграждений представляет серьезную опасность для жителей оккупированных территорий и существенно снижает свободу их передвижений.