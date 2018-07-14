Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои

14.07.2018 11:44

Несмотря на полное отрицание российскими властями и лично Владимиром Путиным своего участия в войне на Донбассе, в Сеть продолжают поступать доказательства российской оккупации Донбасса. Один из российских наемников Антон Раевский, который воевал на востоке Украины, раскрыл новые данные о том, как российские военные поставляют боевикам "ЛДНР" из России тяжелую бронетехнику.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Напомним, ранее российский президент Путин утверждал, что боевики находят оружие и бронетехнику в "шахтах на Донбассе". Однако выяснилось, что абсолютно вся тяжелая бронетехника боевиков перебрасывается через границу с территории России. "Абсолютно вся военная техника 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады ЛНР из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию "ЛНР" и "ДНР" создаются группы из числа военнослужащих 7-й бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть", - написал он. Признание наемника производит впечатление масштабами и отлаженной схемой, которую используют российские военные для поддержания активной фазы войны на Донбассе. При этом Россия активно участвует в войне через внедрение и своих инструкторов. "Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ", - написал россиянин", - пишет российский наемник. В Сети отметили, что рано или поздно российский президент Путин предстанет перед международным трибуналом, так как количество свидетелей российской агрессии достигло критической массы, а доказательства больше нет возможности скрывать.

Источник "Диалог.UA"