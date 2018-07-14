- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку16:14
- Оккупанты «ДНР» анонсировали усиление обстрелов перед встречей Трампа с Путиным15:48
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
Переселенцам придется подождать свои пенсии
Правительство не разрабатывает механизма по выплате задолженности пенсий внутренне перемещенным лицам.
Об этом заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.
«С мая несколько тысяч переселенцев сидят без пенсий. Им не платят потому, что Министерство социальной политики внесло изменения в Постановление КМУ №365, согласно которому невыплаченные пенсии будут выплачиваться по специальной процедуре. Специальной процедуры еще нет. Процедура еще не разработана, никуда на рассмотрение не выносилась. Мы постоянно обращаемся в Министерство социальной политики, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) – они отвечают отписками, что разрабатывается проект, как только он будет – так будет внесен на рассмотрение всем министерствам, которые имеют к нему отношение. Пока ждем», – сказала Одинцова.
По ее словам пенсионерам, которые прошли верификацию после приостановления пенсии, текущие выплаты производятся, а образовавшаяся задолженность не выплачивается, так как нет механизма.
Эксперт не согласна с заявлениями властей, что процедура верификации пенсионеров-ВПЛ значительно упрощена.
«Только недавно решением Минфина введены новые проверки для переселенцев. Подали список переселенцев, которые вроде бы выезжали на оккупированные территории более 60 дней. Поэтому ПФУ своим решением остановил выплату пенсий этим переселенцам», – сказала она раскритиковав уверения заместителя ПФУ Николая Шамбира о том, что «проверки переселенцев практически упразднены».
«При этом он забывает, что, к примеру, за последний месяц сократилась выплата пенсий на 100 тысяч переселенцев. Стабильно процент переселенцев не меняется, но почему-то пенсии выплачиваются все меньшему числу переселенцев», – подчеркнула Одинцова.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат
- С пенсиями - всё! К переселенцам пришла "черная пятница"
- В Донецкой ОВГА подтвердили прекращение социальных выплат переселенцам, фактически проживающим в «ДНР»
- Донбасс SOS: как переселенцам вернуть выплаты после попадания в "черные списки"
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Пенсиями переселенцев из Донбасса заинтересовались в ООН
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку16:14
- Оккупанты «ДНР» анонсировали усиление обстрелов перед встречей Трампа с Путиным15:48
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов15:33
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов16:49
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку16:14
- Оккупанты «ДНР» анонсировали усиление обстрелов перед встречей Трампа с Путиным15:48
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов15:33
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой