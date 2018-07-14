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Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
Россияне, купившие квартиры во временно оккупированном Донецке, срочно уезжают. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В 2015-2017 годах во временно оккупированном Донецке россияне, прельщенные пропагандой и дешевизной недвижимости, начали скупать квартиры и дома. Однако, как сообщают дончане, в последнее время, на фоне появившейся информации о затоплении шахт и экологической катастрофе, а также, столкнувшиеся с вооруженными боевиками и услышавшие настоящие обстрелы, срочно покидают Донецк и возвращаются в РФ.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«#Донецк россиянин, купивший в 2017 г квартиру в соседнем доме — сбежал в рашу. Напоследок порадовал соседей перлом: «Ваше днр — радиоактивная помойка, набитая оружием и д…… ми»».
«Это же надо иметь мозги какого уровня, чтоб поехать из России и купить квартиру в ДНР или ЛНР? Это как взять свои деньги и бросить в топку. Лучше бы в детдом отдал!»,
«В 2017 да еще и через призму ТВ-брехни все выглядело довольно шоколадно: квартиры в Донецке дешевые, город чистенький, сдают в аренду отжатые магазины и офисы (с оборудованием). И был шанс стать какой-нибудь днровской областью россии».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донецк, Донбасс, квартиры, россияне
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