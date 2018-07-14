Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует

14.07.2018 12:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует

Судебное решение об отмене проверок переселенцев (ВПЛ) пока не действует по той причине, что соответствующие изменения не внесенены в постановление Кабинета министров Украины.
Об этом в эфире ТК "Донбасс" заявила юрист БФ "Право на защиту" Анастасия Одинцова.
"Сейчас оно не действует, но мы надеемся, что оно будет выполняться, потому что давно говорилось о необходимости отмены проверок", – сказала она.
Одинцова отметила, что Кабмин намерен подавать кассиционную жалобу.
"Оно будет действовать, если его не отменят", - сказала Одинова.
Правозащитница убеждена, что решение суда должно быть выполнена, а проверки ВПЛ отменены.
"Для переселенцев не будет этих позорных проверок, когда ты на несколько дней можешь поехать к своим родственникам и сразу же в этот день приходят с проверкой или просят, чтобы ты не пошел сегодня на работу, потому что к тебе придут проверить, точно ли тут проживаешь", – резюмировала Одинцова.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, отмена, переселенцы, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх