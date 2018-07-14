Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует

14.07.2018 12:14

Судебное решение об отмене проверок переселенцев (ВПЛ) пока не действует по той причине, что соответствующие изменения не внесенены в постановление Кабинета министров Украины.

Об этом в эфире ТК "Донбасс" заявила юрист БФ "Право на защиту" Анастасия Одинцова.

"Сейчас оно не действует, но мы надеемся, что оно будет выполняться, потому что давно говорилось о необходимости отмены проверок", – сказала она.

Одинцова отметила, что Кабмин намерен подавать кассиционную жалобу.

"Оно будет действовать, если его не отменят", - сказала Одинова.

Правозащитница убеждена, что решение суда должно быть выполнена, а проверки ВПЛ отменены.

"Для переселенцев не будет этих позорных проверок, когда ты на несколько дней можешь поехать к своим родственникам и сразу же в этот день приходят с проверкой или просят, чтобы ты не пошел сегодня на работу, потому что к тебе придут проверить, точно ли тут проживаешь", – резюмировала Одинцова.

Источник Трибун.