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Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО
Киев передал бойцам Операции объединенных сил несколько новые Т-64БМ "Булат", которые должен был поставить Конго. Бойцы ООС уже учатся уничтожать врага новыми танками, передает "Диалог.UA" со ссылкой на YouTube-канал Алексея Петренко.
Он отметил, что на днях на полигоне ВСУ на Черниговщине у поселка Гончаровское новосозданная 4-я отдельная танковая бригада ВСУ прошла боевое слаживание. Блогер показал впечатляющие кадры маневров бойцов, которые уже в скором времени отправятся в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) для борьбы с оккупантом.
Стоит отметить, что бригада получила новенькие Т-72 и Т-64 "Булат". Последние Украина в целях защиты государства изъяла из партии, которая должна была отправиться в Конго. О контракте на поставки "Булатов" в Конго стало известно еще в 2014 году. Украина его разорвала, так как танки были необходимы для сдерживания российской агрессии на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, Конго, танки, ВСУ, бронетехника, ООС
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