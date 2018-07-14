Вся сущность в одном фото: В «ДНР» показали Донецкий пивоваренный завод

14.07.2018 08:15

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка побывала на местном пивоваренном заводе «Сармат», который после национализации в 2017 году стал «республиканским».

«Экскурсия по Донецкому пивоваренному заводу)))», – озаглавила дончанка Яна свои фото, которые опубликовала в соцсети.

Дончане «оценили» увиденное:

Евгений: «Фото, конечно, шикарные, дальше склада экскурсия не пошла?)))»;

Дмитрий: «Женя, кто ж тебе даст снимать производственный процесс?!»;

Андрей: «Верните "Доброго Шубина"!» («Добрый Шубин» – пиво, которое выпускал «Сармат» в довоенный период, – прим. ред.)

Николай: «Заводик отжали? Вся сущность в одном фото».

Напомним, ранее пивоваренный завод «Сармат» считался крупнейшим в Украине предприятием, производящим непастеризованное живое пиво. Технология производства исключает пастеризацию, однако срок хранения пива составляет 3 месяца, что достигается благодаря бескислородной варки и разлива, фильтрации взвешенных дрожжевых частиц. С приходом «ДНР» свою деятельность предприятие прекратило сначала в 2014 году из-за проблем с пластиковой тарой, затем – в мае 2015 года из-за проблем с поставкой сырья. После «национализации» Донецкий пивоваренный завод возобновил работу 18 марта 2017 года.

Завод начал выпускать пиво «Жигулевское», «Медведь светлое» и «Медведь крепкое». При этом местные жители критикуют «республиканскую» продукцию предприятия. Затем появилась еще одна местная новинка «Легенда Донбасса», по оформлению копирующая довоенное пиво «Сармат». Но, как отмечают дончане, по вкусу «Легенда» еще хуже «Жигулевского»,

Также сообщалось, что в Донецке в сети фастфудов «ДонМак» (действует на «национализированных» мощностях «МакДональдса») продают пиво.

Источник Донецкие новости