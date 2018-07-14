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«Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой

14.07.2018 12:30
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«Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой

Игорь Безлер с позывным Бес был полевым командиром горловских боевиков в 2014 году. Побывав в оккупированном городе спустя 4 года, он был поражен состоянием города. Об этом боевик сообщил на странице своей жены в социальной сети.
По мнению боевика, в плачевном состоянии Горловки виновны оккупационные власти так называемой «ДНР».
«Все горловские и енакиевские шахты на момент 1 ноября 2014 года были в рабочем состоянии, — заявил боевик. — На данный момент тупое и бездарное руководство „ДНР“ сделало все, чтобы эти предприятия были уничтожены. Я не знаю, про какой миллион тонн угля рассказывал безмозглый Захарченко, но шахтное оборудование порезано на металл. Туда же ушли шахтные кабели, вырезаны главные вентиляционные установки, глубинные насосы для откачки грунтовых вод, режутся копры».
Также Игорь Безлер заявил, что преступлением является затопление шахты «Юнком» в Енакиево и сообщил, что на концерне «Стирол» боевики похитили 800 килограмм платиновой сетки, которая необходима для работы предприятия.
«Не думаю, что у „республики“ найдутся средства и возможности купить такую платиновую сетку, чтобы запустить предприятие, — заявил боевик. — Руководящие уроды давно все продали, пропили, накупили „Бентайго“ и домишек с катерами в Седово».
По словам полевого командира, боевиками был разграблен и цех готовой продукции, а также вывезено оборудование модельного цеха на горловском машзаводе им. Кирова.
«Что еще не распилили и не разграбили в республике? — пишет боевик. — Меня спросили, как я отношусь к Захарченко, мой ответ краток — мразь. Могу сказать, что это мразь в кубе. Все что я увидел — это лишь маленькая вершина айсберга разграбления и уничтожения потенциала территории «ДНР».

Источник: ИА «Вчасно»



Теги: Донбасс, Горловка, Захарченко, грабеж
 
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