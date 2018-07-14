Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку

14.07.2018 16:14

Работников железной дороги, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области, ждет «сюрприз» от оккупационных «властей ДНР» — «трехжневка». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Железнодорожников, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области ожидает новый «сюрприз» от оккупационных «властей ДНР». Из-за «всплывшего» долга в 200 миллионов рублей железнодорожников с августа переводят на «трехдневку». Об этом сообщают жители оккупированных территорий в соцсетях:

«А нам рассказывают, что денег нет и будет трехдневка»,

«С августа трехдневка?»,

«Да, ждут телеграмму»,

«Вроде как у дороги долг всплыл в 200 миллионов рублей, вот и сели на…».

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