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Архив - Донецкая область

Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку

14.07.2018 16:14
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Захарченко перевел железнодорожников «ДНР» на трехдневку

Работников железной дороги, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области, ждет «сюрприз» от оккупационных «властей ДНР» — «трехжневка». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Железнодорожников, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области ожидает новый «сюрприз» от оккупационных «властей ДНР». Из-за «всплывшего» долга в 200 миллионов рублей железнодорожников с августа переводят на «трехдневку». Об этом сообщают жители оккупированных территорий в соцсетях:
«А нам рассказывают, что денег нет и будет трехдневка»,
«С августа трехдневка?»,
«Да, ждут телеграмму»,
«Вроде как у дороги долг всплыл в 200 миллионов рублей, вот и сели на…».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донбасс, железная дорога, ДНР, Захарченко
 
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