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Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают о странных симптомах, которые отмечаются у большинства жителей «республики».
Дончане пишут, что пока неясно с чем связано недомогание — с повышенным уровнем радиации, психосоматическими расстройствами или чем-то другим. В комментариях пользователи пишут:
«Радиация или нет. психосоматика там или питание плохое. НО! В Донецке ОЧЕНЬ многие жалуются на плохое самочувствие, ломоту в костях, апатию, слабость, быструю утомляемость и пр… Как-то так…»
«Знакомый проктолог в Донецке говорит о многочисленных жалобах на боли в кишечнике и прямой кишке у относительно молодых людей (до 35). Физически здоровые. Психосоматические причины. Спазмы. Причина место и условия жизни».
«Если молодые страдают, то старики просто мрут как мухи»
«Так такая же херня и на ленере творится с людьми»
«К этому, как я уже писал, как минимум вдвое и то и в трое увеличилось количество психических расстройств»
«Это депрессия»
«Правда. Постоянное состояние на грани, ты тупо каждую минуту натянут как струна= пи. ец нервам. А в итоге и здоровью.»
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, здоровье, проблемы, ОРДО
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