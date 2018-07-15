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Архив - Донецкая область

На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция

15.07.2018 17:00
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На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция

В результате взрыва в Лиманском районе пострадали два жителя Краматорска, отметили в полиции Донецкой области. 

  В ночь на 15 июля произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции области

В результате инцидента пострадали 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, оба из Краматорска. Они госпитализированы.

Правоохранители отметили, что пока не знают, что именно взорвалось.  

Источник : http://gordonua.com/news/ 



Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, отдых, жертвы
 
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