На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция

15.07.2018 17:00

В результате взрыва в Лиманском районе пострадали два жителя Краматорска, отметили в полиции Донецкой области.

В ночь на 15 июля произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции области

В результате инцидента пострадали 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, оба из Краматорска. Они госпитализированы.

Правоохранители отметили, что пока не знают, что именно взорвалось.

Источник : http://gordonua.com/news/