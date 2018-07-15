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На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция
15.07.2018 17:00
В результате взрыва в Лиманском районе пострадали два жителя Краматорска, отметили в полиции Донецкой области.
В ночь на 15 июля произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции области
В результате инцидента пострадали 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница, оба из Краматорска. Они госпитализированы.
Правоохранители отметили, что пока не знают, что именно взорвалось.
Источник : http://gordonua.com/news/
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, отдых, жертвы
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