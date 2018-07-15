- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от страны-агрессора объяснить мировому сообществу, почему она блокирует вопрос введения миротворческих сил ООН на оккупированные украинские территории.
Несмотря на то что Москва подписала Будапештский меморандум и якобы выступает гарантом безопасности Украинского государства, Кремль вставляет палки в колеса, когда речь заходит о миротворческой миссии. Лицемерие российской стороны раздражает украинского гаранта, в связи с чем он призвал Россию объяснить миру, почему она против миротворцев, передает «Диалог.UA» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Он добавил, что миротворческие силы ООН призваны не возвращать Украине суверенитет, а
обеспечить мир на захваченном Донбассе, остановив кровопролитие, и вывести
войска агрессора с украинской земли.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, требование, Кремль, Порошенко, миротворцы
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Судьба главаря "ДНР" Захарченко зависит от его "правильного" поведения и выполнения требований Кремля
- Порошенко рассказал о попытках Кремля построить «альтернативную» Европу
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля
- У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе
- На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Сбросьте Трампа: в Хельсинки вспыхнул бунт против встречи президента США с Путиным19:38
- В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки19:20
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- Чемпион по контрабанде: из Украины вывозят самое ценное, масштабы поражают18:46
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- "Большая семерка" сделала важное заявление по MH17 и обратилась к России18:05
- Украинцев оставят без любимых напитков: что происходит17:48
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака13:15
- Мы трогаем это каждый день: простая вещь способна вызвать опасные болезни12:10
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО