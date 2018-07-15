Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие

15.07.2018 21:30

Российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ

С начала сегодняшнего дня боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение враг не применял", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

"Потерь среди украинских защитников нет", – отметили в пресс-центре.

За минувшие сутки боевики 23 раза атаковали позиции украинской армии, и даже один раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение – 120-мм миномет.

Напомним, 13 июля на Донбассе боевики устроили 24 обстрела. В результате обстрелов на мариупольском направлении двое украинских бойцов получили ранения. Враг также применял тяжелое вооружение.

Как мы уже писали, Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения.

Источник: https://www.segodnya.ua