- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие
Российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ
С начала сегодняшнего дня боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение враг не применял", – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.
"Потерь среди украинских защитников нет", – отметили в пресс-центре.
За минувшие сутки боевики 23 раза атаковали позиции украинской армии, и даже один раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение – 120-мм миномет.
Напомним, 13 июля на Донбассе боевики устроили 24 обстрела. В результате обстрелов на мариупольском направлении двое украинских бойцов получили ранения. Враг также применял тяжелое вооружение.
Как мы уже писали, Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
- За сутки российско-оккупационные 47 раз нарушили перемирие на Донбассе
- За сутки российско-оккупационные войска 76 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены восемь воинов ВСУ
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
- Бойцы ВСУ показали "очень хрупкое перемирие" в одной из самых горячих точек у оккупированного Донецка. ВИДЕО
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- У министерства прогремел взрыв, число жертв стремительно растет: кадры с места атаки21:48
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Это будет большой «договорняк»: почему встреча Трампа и Путина опасна20:48
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети20:35
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Сбросьте Трампа: в Хельсинки вспыхнул бунт против встречи президента США с Путиным19:38
- В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки19:20
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака13:15
- Мы трогаем это каждый день: простая вещь способна вызвать опасные болезни12:10
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков