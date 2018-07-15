В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения

15.07.2018 08:45

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области провели тренировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера.



Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.



Спасатели отработали проведение радиационного контроля граждан и транспортных средств, пересекающий контрольный пункт, а также порядок совместных действий в случае обнаружения радиационного загрязнения транспортных средств.



«Целью проведения тренировок была отработка взаимодействия и совместных действий сил и средств, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации радиационного и химического характера», - отметили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



В целом в учениях приняли участие подразделения ГСЧС Украины, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы.

Источник: http://zi.dn.ua