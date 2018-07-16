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18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание
16.07.2018 21:15
18 июля на территории ОРДО для профилактики оборудования будет приостановлено телерадиовещание.
В пресс-службе «минсвязи ДНР» отметили: «В среду, 18 апреля, с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания ГП „Радиотелевизионный передающий центр“».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телевидение, радио, ДНР, ОРДО
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