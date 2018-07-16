18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание

16.07.2018 21:15

18 июля на территории ОРДО для профилактики оборудования будет приостановлено телерадиовещание.

В пресс-службе «минсвязи ДНР» отметили: «В среду, 18 апреля, с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания ГП „Радиотелевизионный передающий центр“».

Источник: https://donpress.com