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«Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
16.07.2018 16:00
Боевики «ДНР» на блокпосту при въезде на единственный курорт ОРДО оккупированное Седово считают украинские паспорта иностранными.
Местные жители в соцсетях сообщают, боевики «ДНР» с особой тщательностью проверяют граждан, предъявивших при въезде на «курорт» украинский паспорт и при этом записывают что им был предъявлен «иностранный паспорт».
Пользователи пишут:
«Коллега ездил на курорт седово, говорит на блок посту перед курортом у тех у кого дырявый паспорт, пропускают без проверки, а у тех у которых Украинский паспорт тщательно проверяют и записывают что предоставили паспорт иностранного государства…»,
«В седово свое государство — дебилов.».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Седово, ДНР, ОРДО
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