«Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово

16.07.2018 16:00

Боевики «ДНР» на блокпосту при въезде на единственный курорт ОРДО оккупированное Седово считают украинские паспорта иностранными.

Местные жители в соцсетях сообщают, боевики «ДНР» с особой тщательностью проверяют граждан, предъявивших при въезде на «курорт» украинский паспорт и при этом записывают что им был предъявлен «иностранный паспорт».

Пользователи пишут:

«Коллега ездил на курорт седово, говорит на блок посту перед курортом у тех у кого дырявый паспорт, пропускают без проверки, а у тех у которых Украинский паспорт тщательно проверяют и записывают что предоставили паспорт иностранного государства…»,

«В седово свое государство — дебилов.».

Источник: https://donpress.com