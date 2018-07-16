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Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу
16.07.2018 16:20
Есть ряд условий, которые даже не подлежат обсуждению по Крыму и Донбассу
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "красные линии" в презентованном ранее плане по освобождению Донбасса – положения, по которым не может быть никаких компромиссов, а только безоговорочное выполнение, передает пресс-служба МВД.
"Красные линии" в деоккупации Донбасса
- Изменение государственного устройства Украины. Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству.
- Государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольный Государственной пограничной службе по всей ее протяженности. Миротворцы ООН являются лишь гарантией Обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ.
- Жители деокупованих территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины.
- Не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО.
- Легитимизация аннексии Крыма также не может быть предметом обсуждения. "Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" – неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить", – говорит Аваков.
- Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. "Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами – не подлежат амнистии. Наша главная задача – найти компромиссы в границах "красных линий", отстоять принципиальные позиции и договориться о рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению и возрождению наших территории", – сказал министр.
Ранее глава МВД рассказывал, кто будет освобождать Донбасс. Он уверен, что для осуществления такой операции не нужны 40 тысяч миротворцев, а достаточно будет двух тысяч полицейских.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, преступник, амнистия, Аваков
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