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Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства

16.07.2018 13:38
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Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства

В зоне ООС боевики ОДЛО продолжают нести небоевые потери.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети отмечает, что 13 июля оккупанты получили выплаты, часть которых тут же была потрачена на алкоголь.

По его словам, 14 июля в одном из подразделений боевиков возле оккупированной Горловки во время употребления спиртных напитков у боевиков возникла словесная перепалка, во время которой один из оккупантов застрелил другого, а третьему нанес травму. На данный момент он арестован «полицией» находится в камере временного содержания.

Кроме того, 14 июля на одном из взводных опорных пунктов в районе оккупированного Докучаевска член НВФ после употребления спиртных напитков случайно застрелил сослуживца, после чего покончил с собой. Штефан пишет: «Таким образом, за жаркие выходные потери в подразделениях российско-оккупационных войск не на боевых позициях составили: три погибшими, одним раненым и одним арестованным за тяжкое преступление».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, Докучаевск, ДНР, пьянство
 
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