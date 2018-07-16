«Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал

16.07.2018 16:58

Оккупационная власть «ДНР» ранее захватила сеть ломбардов «Стандарт» и конфисковала имущество местных жителей.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский со ссылкой сообщества боевиков в соцсетях отмечает: «Очередная победа „молодой республики“. „Антифашисты“ захватили сеть ломбардов „Стандарт“. Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это конечно напрасно. Ничего уже не вернут. Русским золота не надо».

Источник: https://donpress.com