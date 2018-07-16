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«Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
16.07.2018 16:58
Оккупационная власть «ДНР» ранее захватила сеть ломбардов «Стандарт» и конфисковала имущество местных жителей.
Украинский журналист и блогер Денис Казанский со ссылкой сообщества боевиков в соцсетях отмечает: «Очередная победа „молодой республики“. „Антифашисты“ захватили сеть ломбардов „Стандарт“. Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это конечно напрасно. Ничего уже не вернут. Русским золота не надо».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, золото, скандал, ломбард, ДНР, ОРДО
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