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В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку
В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку: работники возмущены вскрывшейся причиной
Террористы "ДНР" "достигли" "новых высот" в экономическом "развитии" "республики". Как стало известно из соцсетей, работников железной дороги в ОРДО из-за проворовавшегося "руководства" предприятия и как следствия – крупной недостачи переводят на трехдневный график работы.
Информация об этом появилась днями в Twitter пользователя hochu#domoy, передает "Диалог.UA". "Сюрприз" от оккупантов шокировал железнодорожников, ведь сокращение рабочих выходов существенно отразится на их зарплате, с которой на предприятии и без того серьезные проблемы. Подобными мерами, как предполагают в соцсетях, оккупанты намерены покрыть долг в 200 миллионов рублей, "неожиданно" всплывший на "отжатом" предприятии.
Проблемы, как принято у "освободителей", как всегда решили "разрулить" за счет простых трудяг. При этом для народа оккупанты приготовили старую и всем известную заготовку, заявив о том, что меры связаны с общим сокращением так называемого пассажиропотока и нехватки "финансирования" из "бюджета" оккупантов. "А нам рассказывают, что денег нет и будет трехдневка", - комментируют ситуацию в соцсети.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, железная дорога, работник, ДНР, оккупанты
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