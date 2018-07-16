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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений

16.07.2018 20:10
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В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений

В оккупированной Горловке на «национализированном» концерне «Стирол» готовятся к «запуску крупнотоннажного производства минеральных удобрений».

Так называемый «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский заявил: «Мы практикуем опыт с кооперацией наших Государственных предприятий, где были созданы специальные бригады. Командированные размещены в заводских общежитиях. Вновь прибывшие специалисты прошли инструктаж по охране труда, получили технические задания и уже приступили к работе».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, завод, Стирол, ОРДО
 
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