В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений

16.07.2018 20:10

В оккупированной Горловке на «национализированном» концерне «Стирол» готовятся к «запуску крупнотоннажного производства минеральных удобрений».

Так называемый «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский заявил: «Мы практикуем опыт с кооперацией наших Государственных предприятий, где были созданы специальные бригады. Командированные размещены в заводских общежитиях. Вновь прибывшие специалисты прошли инструктаж по охране труда, получили технические задания и уже приступили к работе».

Источник: https://donpress.com