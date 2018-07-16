«Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов

16.07.2018 18:55

Официальный сайт Краматорского водоканала сообщает о том, что с сегодняшнего дня коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сократило подачу воды на город. Причиной этого стали долги населения.



Подача питьевой воды была сокращена на 15%. Это привело к сокращению подачи воды в микрорайон Лазурный, старую часть города, а также поселки Беленькое, Ясногорка, Ивановка, Пчелкино, Ясная Поляна, Софиевка, Малотарановка, Шабельковка и ІІІ Александровка.



«В микрорайоне "Лазурный" будут установлены дополнительные водоразборные краны. Об адресах водоразборных кранов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



Подвоз воды будет производиться спецтехникой по мере поступления заявок на диспетчерский пульт по телефонам 7-09-09; 48-97-23.



Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит извинения за временные неудобства и настаивает на необходимости произвести оплату долгов и текущих платежей.

Источник: http://zi.dn.ua