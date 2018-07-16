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«Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов

16.07.2018 18:55
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«Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов

Официальный сайт Краматорского водоканала сообщает о том, что с сегодняшнего дня коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сократило подачу воды на город. Причиной этого стали долги населения. 

Подача питьевой воды была сокращена на 15%. Это привело к сокращению подачи воды в микрорайон Лазурный, старую часть города, а также поселки Беленькое, Ясногорка, Ивановка, Пчелкино, Ясная Поляна, Софиевка, Малотарановка, Шабельковка и ІІІ Александровка. 

«В микрорайоне "Лазурный" будут установлены дополнительные водоразборные краны. Об адресах водоразборных кранов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении. 

Подвоз воды будет производиться спецтехникой по мере поступления заявок на диспетчерский пульт по телефонам 7-09-09; 48-97-23.

Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит извинения за временные неудобства и настаивает на необходимости произвести оплату долгов и текущих платежей.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, Вода Донбасса, долги
 
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