- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
«Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов
Официальный сайт Краматорского водоканала сообщает о том, что с сегодняшнего дня коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сократило подачу воды на город. Причиной этого стали долги населения.
Подача питьевой воды была сокращена на 15%. Это привело к сокращению подачи воды в микрорайон Лазурный, старую часть города, а также поселки Беленькое, Ясногорка, Ивановка, Пчелкино, Ясная Поляна, Софиевка, Малотарановка, Шабельковка и ІІІ Александровка.
«В микрорайоне "Лазурный" будут установлены дополнительные водоразборные краны. Об адресах водоразборных кранов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Подвоз воды будет производиться спецтехникой по мере поступления заявок на диспетчерский пульт по телефонам 7-09-09; 48-97-23.
Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит извинения за временные неудобства и настаивает на необходимости произвести оплату долгов и текущих платежей.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, Вода Донбасса, долги
- Весна принесла подорожание воды и угрозу потопа
- В Краматорске должникам будут отключать воду?
- В Краматорске пытаются наладить полноценное водоснабжение
- Краматорску грозит сокращение подачи воды
- Жители северной части Донецкой области остались без воды из-за аварии трубопровода
- Жителям Краматорска угрожает засуха
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в августе18:40
- «Мы имеем большие возможности вместе»: Трамп официально озвучил темы беседы с Путиным18:20
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- Удивительная история мальчика, говорящего с мертвыми17:46
- Турчинов анонсировал масштабное производство ракетных систем в Украине: оборудование уже установлено17:35
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине16:39
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают