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Боевики убили наемника РФ при попытке сдаться бойцам ВСУ
17.07.2018 16:19
Боевики ОРДО застрелили российского наемника при попытке сдаться украинским военнослужащим.
Пресс-центр операции ООС сообщает, что ночью на Мариупольском направлении боевик пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию, передает donpress.com.
В разведке заявили, что у оккупанта были проблемы финансового характера.
В штабе добавили: «Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные „кредиторы“ выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя».
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, убийство, разведка, наемник, боевики, ВСУ, ОРДО, РФ, ООС
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