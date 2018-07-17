Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области

17.07.2018 18:22

Новую телевышку возводят в Горняке Донецкой области для развития украинского телерадиовещания в регионе, - пишет издание Медианяня.

Высота новой вышки состави 170 метров, закончить строительство планируют 24 августа, ко Дню Независимости Украины.

Возводит вышку частная волынская компания «Телесети Украины», связанная с гендиректором государственного Концерна РРТ Петром Семереем.